Мостовой заявил, что всем все равно на отсутствие России на ЧМ-2026

Мостовой заявил, что в мире всем все равно на отсутствие России на ЧМ-2026

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой в интервью «Советскому спорту» заявил, что отсутствие России на чемпионате мира 2026 года ни у кого не вызывает интерес.

«Да им все равно. Там столько сборных, столько рекламы и спонсоров. ФИФА не страдает из-за отсутствия России на ЧМ, болельщики да. Но точно не ФИФА», — заявил Мостовой.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее вратарь сборной Кабо-Верде набрал 2 млн подписчиков после ничьей с Испанией.