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Пожилая женщина на скутере устроила массовый завал на велогонке

Пожилая женщина на скутере устроила массовый завал во время велогонки в Германии

Пожилая женщина, передвигаясь через дорогу на скутере, устроила массовый завал во время велогонки Saarland Trofeo, прошедшей в Германии. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, женщина выехала на дорогу в момент, когда пелотон проезжал мимо зрителей. По меньшей мере шесть спортсменов оказались на трассе, однако никто из них не получил серьезных травм.

Победителем гонки стал норвежец Синдре Орхольм-Ленсет.

В мае Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало чемпионку России по шоссейным велогонкам Наталью Фролову за нарушение антидопинговых правил. Информация об этом опубликована на официальном сайте Федерации велосипедного спорта России.

«В соответствии с п. 4.4 Общероссийских антидопинговых правил Фролова Наталья дисквалифицирована сроком на четыре года начиная с даты оглашения резолютивной части решения ДАК, а именно с 30.04.2026», — указано в публикации.

Ранее велогонщика переехал мотоцикл во время многодневки в Италии.

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