Вратарь сборной Кабо-Верде набрал 2 млн подписчиков после ничьей с Испанией

Вратарь Кабо-Верде Возинья набрал 2 млн подписчиков после игры с Испанией на ЧМ

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья после финального свистка матча первого тура чемпионата мира 2026 года против Испании стал самым популярным человеком в стране, сообщает Alo Alo Bahia.

Сразу после окончания игры на 40-летнего вратаря подписалось более 1 млн подписчиков в соцсетях. Во время флеш-интервью Возинья не поверил журналистке, сообщившей ему об этом.

На момент написания новости аккаунт Возиньи преододел отметку в 2 млн подписчиков.

Игра между Испанией и Кабо-Верде, которая прошла на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте, закончилась со счетом 0:0.

После этой встречи испанцы и кабовердяне набрали по одному очку в турнирной таблице группы Н и синхронно возглавили ее. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Испания установила антирекорд чемпионата мира за 60 лет.