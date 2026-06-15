Бельгия и Египет опубликовали составы на матч ЧМ-2026

Национальные сборные Бельгии и Египта опубликовали стартовые составы на матч первого тура ЧМ-2026.

Бельгия: Куртуа, Менье, Нгой, Кастань, Мехеле, Онана, Тилеманс, Де Брёйне, Троссард, Доку, Де Кетеларе.

Египет: Шобейр, Хани, Ибрахим, Абул-Фетух, Лашин, Аттия, Ашур, Фати, Салах, Мармуш, Зико.

Игра пройдет на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Испания не забила Кабо-Верде на ЧМ-2026.