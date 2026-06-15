Стало известно, кто вручит трофей победителю ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп примет участие в церемонии награждения по окончании финала чемпионата мира 2026 года, сообщает talkSPORT.

По информации источника, 80-летний политик вручит трофей победителю ЧМ-2026 в нарушение регламента Международной федерацией футбола (ФИФА). Также чиновники ФИФА предоставит политику самому решать, где находиться в момент награждения — рядом с командой-победительницей или же с другими официальными лицами.

Отмечается, что Трамп намерен повторить церемонию с командой-победительницей, как он сделал это в 2025 году после победы «Челси» над «ПСЖ» в финальной игре клубного чемпионата мира.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее в ФИФА планируют пригласить сборную России в США.