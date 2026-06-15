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Российским фигуристкам вернули флаг

Российским юниоркам вернули флаг в профиле на сайте ISU
ISU

На официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) в персональных карточках российских юниорок появились флаги страны, сообщает Спортс.

В частности, в базе ISU теперь представлены Виктория Стрельцова, Екатерина Корчажникова и Анна Докукина – они указаны под флагом страны.

С 10 по 12 июня в испанском Тенерифе проходила выборная конференция ISU, никаких решений о будущем российских атлетов на данный момент нет.

Российские фигуристы не выступают на международных стартах с 2022 года. ISU в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее фигуристка Камила Валиева вновь сошлась с хоккеистом Никитой Нестеровым.

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