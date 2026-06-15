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Стало известно, можно ли выигравшим Кубок Стэнли хоккеистам привезти его в Россию

НХЛ сохранила запрет на вывоз Кубка Стэнли в Россию в 2026 году
ABACA/Reuters

Российские хоккеисты «Каролины Харрикейнс» не смогут привезти Кубок Стэнли домой в 2026 году, сообщает «Чемпионат».

По словам вице-комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что запрет на вывоз трофея на территорию России в этом году сохранен.

Шестая встреча финальной серии между «Каролиной» и «Вегасом» завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Тейлор Холл на 4-й минуте, его ассистентами выступили Джейккоб Славин и Джексон Блейк. На 34-й минуте игры Блейк забросил вторую шайбу «Каролины» после передачи Логана Стэнковена. Окончательный счет в матче установил Николай Элерс на 59-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча. Серия завершилась в шести играх с результатом 4-2.

«Каролина» до этого выигрывала Кубок Стэнли всего один раз в своей истории — в сезоне-2005/06. «Вегас», который начал свое выступление в Национальной хоккейной лиге с сезона-2017/18, имеет на своем счету один Кубок Стэнли — в 2023 году команда в финале обыграла «Флориду Пантерз».

Ранее сообщалось, что россияне выиграли Кубок Стэнли 11-й раз подряд.

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