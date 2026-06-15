Стали известны составы первого матча пятого дня ЧМ-2026

Национальные сборные Испании и Кабо-Верде опубликовали стартовые составы на матч первого тура ЧМ-2026.

Испания: Симон, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Льоренте, Руис, Родри, Педри, Гави, Торрес, Оярсабаль.

Кабо-Верде: Возинья, Лопес, Боржеш, Лопеш Кабрал, Морейра, Мендеш, Дуарте, Арканжу, Ленини, Кабрал, Ливраменто.

Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее стало известно, сыграет ли Лионель Месси на ЧМ-2026.