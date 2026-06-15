Стало известно, сыграет ли Месси на ЧМ-2026

Месси выйдет в стартовом составе сборной Аргентины на игру с Алжиром на ЧМ-2026

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси выйдет в стартовом составе на игру с Алжиром первого тура чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает ElDesmarque.

По информации источника, состояние 38-летнего форварда, который восстановился после травмы, близко к оптимальному. Игра между Аргентиной и Алжиром состоится 17 июня в Канзас-Сити, стартовый свисток прозвучит в 04:00 по московскому времени.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Стартовавший ЧМ стал первым, в котором сыграют сразу 48 сборных.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

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