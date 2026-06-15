Россияне выиграли Кубок Стэнли 11-й раз подряд

Российские хоккеисты продлили рекордную серию побед в финалах Кубка Стэнли.

Минувшей ночью во второй раз в своей истории победителем плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стала «Каролина Харрикейнс». В ее составе Кубок Стэнли завоевали российские хоккеисты — вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. При этом Кочетков стал обладателем трофея, ни разу не сыграв в плей-офф.

Таким образом, россияне выигравают Кубок Стэнли 11-й раз подряд, что является продолжением рекордной серии.

Шестая встреча завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Тейлор Холл на 4-й минуте, его ассистентами выступили Джейккоб Славин и Джексон Блейк. На 34-й минуте игры Блейк забросил вторую шайбу «Каролины» после передачи Логана Стэнковена. Окончательный счет в матче установил Николай Элерс на 59-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча. Серия завершилась в шести играх с результатом 4-2.

«Каролина» до этого выигрывала Кубок Стэнли всего один раз в своей истории — в сезоне-2005/06. «Вегас», который начал свое выступление в Национальной хоккейной лиге с сезона-2017/18, имеет на своем счету один Кубок Стэнли — в 2023 году команда в финале обыграла «Флориду Пантерз».

Ранее Андрей Свечников признался, что не может осознать победу в Кубке Стэнли.