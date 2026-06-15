В ФИФА планируют пригласить сборную России в США

В ФИФА планируют пригласить сборную России на детский турнир в США

Международная федерация футбола (ФИФА) выразила намерение пригласить юношескую сборную России на детский турнир среди игроков не старше 15 лет, который планируется провести в США. Об этом сообщает The Athletic.

Соревнования будут проходить в сентябре 2026 года. Принять участие смогут все 211 ассоциаций, входящих в ФИФА. Открыть турнир могут сборные Израиля и Палестины.

В 2026 году чемпионат для юношей планируется провести в Майами. Аналогичные соревнования для женских команд могут быть организованы в 2027 году.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее было названо реальное место РПЛ в рейтинге европейских чемпионатов.