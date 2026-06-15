«Не представляю, кем его заменить»: экс-тренер «Акрона» об уходе Дзюбы из клуба

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев заявил, что тольяттинскому клубу будет сложно найти замену Артему Дзюбе, который покинул команду по окончании контракта. Его слова передает «Матч ТВ».

«Ни одному футболисту в будущем никогда не удастся сделать для тольяттинского клуба столько, сколько сделал Дзюба. С точки зрения популяризации, результата и футбола в этом у меня нет сомнений. Не представляю, кем его заменить», — сказал Тедеев.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России. Свою карьеру он начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Ранее футболист сборной Швейцарии повторил достижение Дзюбы.