Португалия отменила тренировку и пресс-конференцию на ЧМ-2026

Сборная Португалии отменила тренировку и пресс-конференцию накануне первого матча группового этапа чемпионата мира по футболу из-за сильного шторма. Об этом сообщает RMC Sport.

На пресс-конференции должен был присутствовать полузащитник Матеуш Нунеш, но из-за ухудшения погоды представители команды и журналисты покинули тренировочное поле в целях безопасности. Футболисты провели занятие в помещении.

Первый матч Португалии на турнире состоится 17 июня против сборной Демократической Республики Конго. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени. Также на групповом этапе португальцы сыграют с Узбекистаном (23 июня) и Колумбией (28 июня).

Лучшим результатом Португалии на чемпионатах мира является третье место в 1966 году. На ЧМ-2022 в Катаре команда уступила Марокко (0:1) в четвертьфинале.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

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