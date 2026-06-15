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Названо реальное место РПЛ в рейтинге европейских чемпионатов

Писарев назвал РПЛ шестым по силе чемпионатом Европы
Владимир Астапкович/РИА Новости

Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев назвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) шестым по силе чемпионатом среди европейских стран. Его слова передает РИА Новости.

«Шестое. Не уверен, что те же Нидерланды такие уж крутые, голландских клубов в еврокубках я особо не вижу. С Португалией мы можем конкурировать. Так что однозначно выше нашего поставил бы только пять — Англию, Испанию, Германию, Францию и Италию», — сказал Писарев.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Писарев указал на представительство РПЛ на ЧМ-2026.

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