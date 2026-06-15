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«Ни за что на свете»: глава UFC отказался проводить новые турниры в Белом доме

Глава UFC Уайт отказался проводить новые турниры в Белом доме
REUTERS/Evan Vucci

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт на пресс-конференции заявил, что промоушен больше не будет проводить турниры на территории Белого дома в Вашингтоне.

«Я не могу этого позволить. Черт возьми, ни за что на свете мы не сможем это повторить. Я никогда не буду повторять «Сферу» [в Лас-Вегасе] и никогда не буду повторять это», — сказал Дэйна Уайт.

«Турнир в Белом доме» — это историческое спортивное событие UFC Freedom Fights 250 (также известное как UFC White House), первый в истории профессиональный турнир по смешанным единоборствам (ММА), проходящий непосредственно на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. Октагон установили прямо перед резиденцией президента США.

Мероприятие приурочено к двум датам: 250-летию Соединенных Штатов и 80-летнему юбилею президента Дональда Трампа, который является давним поклонником ММА и другом главы UFC Даны Уайта.

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