Клопп назвал себя идиотом

Немецкий наставник Юрген Клопп публично извинился перед главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманом за свое высказывание о том, что тот еще не определился с составом команды, передает Daily Mail.

«Я нашел самое ненавистное словосочетание года: «Все еще». Я мог бы ударить себя по лицу за это, но было уже слишком поздно, и я был на телевидении. Это просто вырвалось так небрежно и не имеет абсолютно никакого отношения к делу. И я понял: послезавтра мне исполнится 59, а я все еще идиот», — сказал Клопп.

В матче первого тура сборная Германии разгромила Кюрасао со счетом 7:1.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во втором туре немцы сыграют с Кот-д'Ивуаром, а команда Кюрасао встретится с Эквадором. Групповой этап продлится до 27 июня. В плей-офф выходят по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Нагельсман признал уровень футбола Кюрасао на ЧМ-2026.