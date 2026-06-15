Стало известно состояние Топурии после поражения от американского бойца Гейджи

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт на пресс-конференции заявил, что Илия Топурия после поражения от Джастина Гейджи на турнире UFC White House — Freedom 250 в Белом доме находится в больнице.

«Илия в больнице, его сильно потрепало. Я не врач, но его глаз выглядит так, как будто у него перелом глазницы. Это не факт, я предполагаю. Мой план — дать ему отдохнуть дома, восстановиться, сделать паузу. Сегодня у него был тяжелый вечер. Сейчас я просто хочу убедиться, что он поправится. Даже не думаю о его следующем бое, пусть идет домой, отдыхает и лечится», — сказал Уайт.

Поединок продлился до четвертого раунда из пяти, после чего врач вмешался и указал на остановку боя из-за состояния Топурии. На кону боя стоял чемпионский титул промоушена в легком весе, который принадлежал Топурии. Соответственно, теперь Гейджи — новый чемпион UFC.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Топурия — испанский боец смешанных боевых искусств, который также имеет грузинское гражданство. С 2020 года выступает в полулегком весе под эгидой UFC, он — бывший чемпион UFC в полулегком весе. Гейджи — бывший временный чемпион UFC в легком весе и экс-чемпион организации WSOF.

Ранее Конор Макгрегор отреагировал на поражение Топурии в бою с Гейджи.