Медведев поднялся на седьмое место в рейтинге ATP

Медведев обошел Джоковича и поднялся на седьмую строчку в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с восьмой на седьмую строчку в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сместив с этой позиции серба Новака Джоковича.

Россиянин Андрей Рублев остался на 13-й позиции, Карен Хачанов переместился с 15-го на 18-е место. Лидером рейтинга по-прежнему является итальянец Янник Синнер, вторым идет испанец Карлос Алькарас, третьим — немец Александр Зверев. Джокович опустился на восьмое место.

На прошлой неделе Медведев дошел до полуфинала травяного турнира категории ATP 250 в нидерландском Хертогенбосе, где проиграл польскому теннисисту Камилу Майхшаку.

Следующий крупный турнир — Уимблдон, который стартует в конце июня.

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона.

Ранее Мирра Андреева поднялась на пятое место в рейтинге WTA.