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«Не мог проиграть»: американский боец Гейджи о победе над Топурией

Новый чемпион UFC Гейджи объяснил победу над Топурией в Белом доме
REUTERS/Jonathan Ernst

Американский боец Джастин Гейджи рассказал, как смог одержать победу над Илией Топурией на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) White House — Freedom 250 в Белом доме.

«Топурия — просто невероятный. Я понял уже в первом раунде, что мне будет тяжело. Но к третьей пятиминутке я почувствовал, что могу выиграть. А в четвертом и пятом должен был доминировать. Он так тяжело достал меня по печени. Но я решил для себя, что не проиграю сегодня ни при каких обстоятельствах. Я просто не мог проиграть». — сказал Гейджи.

Поединок продлился до четвертого раунда из пяти, после чего врач вмешался и указал на остановку боя из-за состояния Топурии. На кону боя стоял чемпионский титул промоушена в легком весе, который принадлежал Топурии. Соответственно, теперь Гейджи — новый чемпион UFC.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Топурия — испанский боец смешанных боевых искусств, который также имеет грузинское гражданство. С 2020 года выступает в полулегком весе под эгидой UFC, он — бывший чемпион UFC в полулегком весе. Гейджи — бывший временный чемпион UFC в легком весе и экс-чемпион организации WSOF.

Ранее массовая драка началась на турнире RAF после победы Хамзата Чимаева.

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