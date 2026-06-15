«Каролина» с тремя российскими хоккеистами выиграла Кубок Стэнли

«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Вегас Голден Найтс» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли и выиграла трофей.

Встреча завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Тейлор Холл на 4-й минуте, его ассистентами выступили Джейккоб Славин и Джексон Блейк. На 34-й минуте игры Блейк забросил вторую шайбу «Каролины» после передачи Логана Стэнковена. Окончательный счет в матче установил Николай Элерс на 59-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча. Серия завершилась в шести играх с результатом 4-2.

В составе «Каролины» Кубок Стэнли завоевали российские хоккеисты — вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. В «Вегасе» за трофей бились два россиянина — нападающие Иван Барбашев и Павел Дорофеев.

«Каролина» до этого выигрывала Кубок Стэнли всего один раз в своей истории — в сезоне-2005/06. «Вегас», который начал свое выступление в Национальной хоккейной лиге с сезона-2017/18, имеет на своем счету один Кубок Стэнли — в 2023 году команда в финале обыграла «Флориду Пантерз».

В 2025 году обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида Пантерз», обыгравшая в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 4-2. Примечательно, что такой же финал состоялся и в 2024 году, тогда «Флорида» одержала победу над «Эдмонтоном» в семи матчах.

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