Зрители начали стягиваться к Белому дому на турнир UFC

Полиция перекрыла движение у Белого дома перед турниром UFC

Зрители стягиваются к Белому дому на просмотр боев Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает РИА Новости.

Правоохранители перекрыли движение автомобилей у Белого дома в преддверии турнира. Отмечается, что фанаты собрались у гостиницы Marriott в центре Вашингтона в надежде увидеть участников турнира.

Большая часть гостей организованными колоннами уже проследовала на Южную лужайку Белого дома.

Турнир UFC Freedom 250, приуроченный к празднованию 250-летия подписания Декларации независимости США, состоится на лужайке перед Белым домом 14 июня. В главном бою вечера непобежденный испанец грузинского происхождения Илия Топурия, действующий чемпион в легком весе, проведет защиту титула против американского бойца Джастина Гэтжи. В соглавном поединке встретятся бразилец Алекс Перейра и француз Сирил Ган, которые оспорят временный титул в тяжелом весе.

Также на турнире пройдут бои: Шон О'Мэлли (США) — Айманн Захаби (Канада), Маурисио Руффи (Бразилия) — Майкл Чендлер (США), Бо Никал (США) — Кайл Докас (США), Диего Лопес (Бразилия) — Стив Гарсия (США) и Джош Хокит (США) — Деррик Льюис (США).

Ранее Чимаев отказался признать поражение в бою со Стриклендом.