Результаты четвертого игрового дня на чемпионате мира — 2026

Четыре матча было сыграно в четвертый день чемпионата мира по футболу

Четыре матча было сыграно в четвертый игровой день на чемпионате мира — 2026, где продолжается первый тур группового этапа.

В первом матче дня сборная Германии разгромила национальную команду Кюрасао со счетом 7:1. В первом тайме у немцев забили Феликс Нмеча, Нико Шлоттербек и Кай Хаверц с пенальти. У Кюрасао отличился Ливано Комененсия. Во второй половине игры Германия оформила четыре гола, авторами которых стали Джамал Мусиала, Натаниэль Браун, Дениз Ундав и Хаверц, сделавший дубль.

Следом встречались сборные Нидерландов и Японии, которые не сумели выявить победителя — 2:2. На 50-й минуте счет в матче открыл капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк. Через семь минут Япония сумела сравнять благодаря голу Кэито Накамура. На 64-й минуте Крисенсио Саммервилл вновь вывел Нидерланды вперед. Даити Камада оформил второй мяч сборной Японии на 89-й минуте, сравняв счет в матче.

В матче между Кот-Д'Ивуаром и Эквадором все обходилось без голов до 90-й минуты. Встреча завершилась в итоге со счетом 1:0, а гол оформил игрок «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло.

И в заключительной игре дня Швеция разгромила Тунис — 5:1. В составе победившей команды голами отметились Ясин Аяри, который оформил дубль, Александер Исак, Виктор Дьёкереш и Маттиас Сванберг. Единственный мяч Туниса забил Омар Рекик.

В рамках пятого игрового дня ЧМ-2026 состоятся еще четыре матча: Испания — Кабо-Верде (15 июня, 19:00 мск), Бельгия — Египет (15 июня, 22:00 мск), Саудовская Аравия — Уругвай (16 июня, 1:00 по московскому времени), Иран — Новая Зеландия (16 июня, 4:00 мск).

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

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