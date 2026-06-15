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Нидерланды упустили победу над Японией в матче ЧМ-2026

Сборная Нидерландов сыграла вничью с командой Японии на ЧМ-2026
Hannah Mckay/Reuters

Сборные Японии и Нидерландов сыграли вничью в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2026.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в американском Артингтоне, завершилась с результатом 2:2. На 50-й минуте счет в матче открыл капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк. Через семь минут Япония сумела сравнять благодаря голу Кэито Накамура. На 64-й минуте Крисенсио Саммервилл вновь вывел Нидерланды вперед. Даити Камада оформил второй мяч сборной Японии на 89-й минуте, сравняв счет в матче.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Исмаил Эльфат из США.

Сборные Нидерландов и Японии выступают в группе F вместе с национальными командами Швеции и Туниса. Этим сборным еще предстоит сыграть матч первого тура, он состоится 15 июня, стартовый свисток прозвучит в 5:00 по московскому времени. Во втором туре группового этапа чемпионата мира футболисты из Нидерландов сыграют со Швецией 20 июня, матч начнется в 20:00 мск. Японская команда 21 числа сыграет с Тунисом, начало игры — 7:00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

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