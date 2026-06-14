Подросток получил огнестрельное ранение после финала НБА

Подросток получил огнестрельное ранение во время беспорядков в Нью-Йорке

В Нью-Йорке в ходе беспорядков после победы «Никс» в чемпионской серии НБА в районе Таймс-сквер ранили подростка из огнестрельного оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию города.

«Стрельба произошла на углу улицы 43 и Бродвея. 17-летнуюю жертву полиция Нью-Йорка доставила в больницу, поскольку скорая не могла попасть на улицу, полностью захваченную толпой», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. Кроме того, правоохранители изъяли оружие, которое стрелок оставил на месте происшествия.

После победы «Никс» в чемпионской серии НБА на улицах Нью-Йорка начались беспорядки. Как указывают болельщики в социальных сетях, конная полиция вышла на улицы города, разгоняя перекрывших движение баскетбольных болельщиков. Движение в городе оказалось перекрыто из-за большого скопления людей, которые праздновали победу команды.

До этой победы «Нью-Йорк» всего дважды выигрывал НБА — это случалось в 1970 и 1973 годах. Всего команда восемь раз играла в финале НБА.

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