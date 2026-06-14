«Потребовалось несколько минут»: тренер сборной Германии о победе над Кюрасао

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о победе своей команды над сборной Кюрасао в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Его слова передает пресс-служба ФИФА.

«Нам потребовалось несколько минут, чтобы вернуться в игру, когда наш соперник сравнял счет. Сборная Кюрасао тоже умеет играть в футбол, как мы увидели, мне любопытно, как эта команда дальше проявит себя в группе. Очень доволен, что мы забили семь голов, а еще мне почти полностью понравилась игра в нашем исполнении», — сказал Нагельсман.

Встреча проходила в Хьюстоне на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» и завершилась со счетом 7:1.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во втором туре немцы сыграют с Кот-д'Ивуаром, а команда Кюрасао встретится с Эквадором. Групповой этап продлится до 27 июня. В плей-офф выходят по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее сборная Германии установила рекорд по количеству забитых голов на ЧМ.