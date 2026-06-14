Тренер сборной России указал на представительство РПЛ на ЧМ-2026

Писарев: представительство игроков из РПЛ на ЧМ говорит о силе российской лиги

Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что значительное число футболистов из Российской премьер-лиги (РПЛ), участвующих в чемпионате мира, подтверждает высокий уровень отечественного чемпионата. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Большое представительство футболистов из РПЛ на чемпионате мира говорит о силе чемпионата России. Это указывает на то, что в чемпионате России играют хорошие легионеры. Последние изменения лимита приведут к тому, что качество иностранных футболистов в РПЛ будет улучшаться», — сказал Писарев.

На ЧМ-2026 поехали 11 футболистов из российских клубов: Дуглас Сантос, Луис Энрике, Сесар Монтес, Луис Чавес, Хуан Касерес, Хазем Мастури, Мохаммад Мохебби, Кевин Ленини, Желсон Беншимол, Джон Кордоба и Эдгардо Фаринья.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее экс-игрок СССР оценил шансы сборной России на чемпионате мира.