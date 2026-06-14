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Мбаппе заявил, что уйти из «ПСЖ» почти невозможно

Мбаппе признал, что уйти из «ПСЖ» практически невозможно
Pavel Mikheyev/Reuters

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о своих отношениях с президентом французского «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи, передает Le Parisien.

«Все помнят только конец, и это нормально, потому что уйти из «ПСЖ» практически невозможно. Я знал, что окажусь в этой ситуации. Но Нассер — это человек, которого я уважаю. Не буду врать, он очень много сделал для моей семьи и для меня. «ПСЖ» и Аль-Хелаифи занимают центральное место в моей жизни», — заявил Мбаппе.

Конфликт между нападающим и руководством парижского клуба достигли пика после того, как игрок на правах свободного агента перешел в мадридский «Реал» летом 2024 года. «ПСЖ» заморозил выплаты футболисту в ответ на его отказ продлевать контракт, однако в декабре 2025 года парижский трудовой суд обязал клуб перечислить Мбаппе 61 миллион евро. Форвард отыграл за «ПСЖ» семь сезонов (с 2017 по 2024 год) и покинул команду в качестве лучшего бомбардира в её истории — на его счету 256 голов.

Ранее сборная Германии установила рекорд по количеству забитых голов на ЧМ.

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