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Германия разгромила Кюрасао с семью голами на ЧМ-2026

Германия с отрывом в шесть голов разгромила команду Кюрасао в матче ЧМ-2026
Troy Taormina/Reuters

Сборная Германии разгромила команду Кюрасао в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча проходила в Хьюстоне на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» и завершилась со счетом 7:1.

В первом тайме у немцев забили Феликс Нмеча, Нико Шлоттербек и Кай Хаверц с пенальти. У Кюрасао отличился Ливано Комененсия. Во второй половине игры Германия оформила четыре гола, авторами которых стали Джамал Мусиала, Натаниэль Браун, Дениз Ундав и Хаверц, оформивший дубль.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Кюрасао, для которой этот матч стал дебютным в финальных турнирах, забила свой первый гол в истории чемпионатов мира. После этой игры Германия с тремя очками возглавила таблицу группы Е, Кюрасао замыкает четверку без набранных очков.

Во втором туре немцы сыграют с Кот-д'Ивуаром, а команда Кюрасао встретится с Эквадором. Групповой этап продлится до 27 июня. В плей-офф выходят по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Турция сенсационно проиграла Австралии на ЧМ-2026.

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