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Игрок сборной Германии Нойер стал рекордсменом по количеству участий в ЧМ

Нойер на пару дней стал рекордсменом по количеству участий в чемпионатах мира
Christian Charisius/AP

Немецкий вратарь Мануэль Нойер в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против сборной Кюрасао вышел в стартовом составе и принял участие в пятом для себя чемпионате мира.

На несколько дней Нойер останется единоличным рекордсменом по этому показателю, так как Лионель Месси и Криштиану Роналду, у которых также по пять участий, еще не выходили на поле на текущем турнире.

Нойер в этом же матче побил рекорд немца Лотара Маттеуса, став самым возрастным игроком сборной Германии, выходившим на поле на крупном международном турнире. На момент игры ему было 40 лет и 79 дней. Маттеус на Евро-2000 против португальцев имел возраст 39 лет и 91 день.

Встреча группы Е проходит на стадионе в американском Хьюстоне. «Газета» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Дик Адвокат стал самым возрастным главным тренером в истории ЧМ.

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