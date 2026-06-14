Сборная Кюрасао забила свой первый гол в истории на чемпионатах мира

Команда Кюрасао забила первый гол в истории на чемпионатах мира по футболу

Сборная Кюрасао в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против Германии забила свой первый гол в истории участия в финальных турнирах.

На 6-й минуте гол оформил немецкий форвард Феликс Нмеча. На 21-й минуте Комененсия сравнял, этот мяч стал первым в истории для Кюрасао в финальных турнирах чемпионатов мира.

Встреча группы Е проходит на стадионе в американском Хьюстоне, текущий счет — 1:1. «Газета» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Кюрасао (население островного государства — около 150 тысяч человек) является самой маленькой страной, когда-либо участвовавшей в чемпионатах мира. Команда под руководством Дика Адвоката проводит свой первый матч в финальной стадии чемпионата мира.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

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