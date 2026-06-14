Участие Роналду в чемпионате мира назвали позором

Бывший нападающий сборной Югославии и мадридского «Атлетико» Раде Богданович назвал позором вызов 41-летнего Криштиану Роналду в сборную Португалии на чемпионат мира по футболу. Его слова приводит RTS.

«Думаю, что участие Роналду в ЧМ — позор для футбола. Он едва ходит. Спонсоры и федерация продвигали его из-за имени. Он не готов, мне было бы стыдно на его месте. Он выглядит так, будто приехал из лиги пенсионеров. Человек должен знать, когда уйти и когда попрощаться», — заявил Богданович.

Первую для себя игру на ЧМ-2026 португальцы проведут против ДР Конго 17 июня, стартовый свистоу прозвучит в 20:00 мск.

Cтартовая встреча ЧМ-2026 между Мексикой и ЮАР, которая состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико, завершилась с результатом 2:0 в пользу мексиканцев. Счет в матче открыл Хулиан Киньонес на 9-й минуте, второй гол мексиканцев на свой счет записал Рауль Хименес, который отличился на 67-й минуте.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Роналду назвали футболистом, который будет тянуть Португалию вниз.