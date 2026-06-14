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Семикратный чемпион одержал историческую победу в «Формуле-1»

Хэмилтон одержал первую победу в составе «Феррари» в «Формуле-1»
Nacho Doce/Reuters

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон на трассе Каталунья в Барселоне выиграл седьмой этап сезона — Гран-при Испании.

Эта победа стала первой для после перехода Хэмилтон в составе «Феррари», а также первый триумф с июля 2024 года, когда он еще выступал за «Мерседес».

Вторым финишировал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, третьим — действующий чемпион мира Ландо Норрис («Макларен»). Лидер сезона Кими Антонелли («Мерседес»), выигравший пять предыдущих гонок, сошел на 62-м круге, когда шел вторым.

Хэмилтон обновил собственный рекорд, одержав 106-ю победу в «Формуле-1». Он укрепил лидерство по числу выигранных гонок среди всех пилотов в истории. Предыдущее достижение в 105 побед также принадлежало британцу.

Следующий этап — Гран-при Австрии — состоится в Шпильберге с 26 по 28 июня.

«Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам на автомобилях с открытыми колесами, который проводится ежегодно и состоит из этапов, называемых Гран-при, в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией.

Ранее суд вынес вердикт по делу об изнасиловании медсестры Шумахера в его доме.

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