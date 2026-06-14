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Гроссмейстер Непомнящий одержал победу на турнире в Ташкенте

Гроссмейстер Непомнящий обыграл Ниманна на турнире в Ташкенте
Kalizhan Ospanov/Global Look Press

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл американца Ханса Ниманна в предпоследнем туре шахматного турнира UzChess Cup Masters в Ташкенте.

Партия завершилась на 51-м ходу. Гроссмейстер играл белыми фигурами и после окончания партии пожал сопернику руку.

Непомнящий набрал 4,5 очка в восьми турах.

Непомнящий — двукратный чемпион России (2010, 2020), чемпион Европы (2010), двукратный победитель командного чемпионата мира (2013, 2019), а также участник двух матчей за звание чемпиона мира (2021, 2023).

В начале 2025 года впервые в истории титул чемпиона мира по блицу был разделен между Непомнящим и Карлсеном. В финальном поединке Карлсен одержал победу в первых двух партиях, однако Непомнящий ответил двумя выигрышами подряд. В трех последующих дополнительных партиях была зафиксирована ничья, после чего Карлсен предложил Непомнящему разделить титул чемпиона мира.

Ранее Непомнящий отказался жать руку американцу на глазах у всех.

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