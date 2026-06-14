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Агент заявил, что Батраков не перейдет в другой клуб во время ЧМ

Агент Барбоза: вопрос о переходе Батракова за границу остается открытым
ФК «Локомотив» Москва

Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что вопрос о переходе полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова в европейский клуб может решиться только после окончания чемпионата мира, передает РИА Новости.

«Батраков очень молодой, талантливый футболист, но я не думаю, что во время чемпионата мира крупные клубы Европы будут осуществлять важные сделки. В том числе это касается и «ПСЖ». Но это станет известно уже после окончания чемпионата мира. Так что переход Батракова за границу остается открытым вопросом», — сказал Барбоза.

В мае трансфер Батракова в «ПСЖ» называли решенным на 95%, однако позже в СМИ появилась информация, что клуб из столицы Франции отказался от этого трансфера и сосредоточится на других целях.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам текущего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В РПЛ «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

Ранее во Франции раскрыли финальные планы «ПСЖ» относительно Батракова.

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