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Российские каноисты выиграли золото чемпионата Европы

Российские каноисты Петров и Штыль выиграли золотые медали чемпионата Европы
Пресс-служба Федерации каноэ России

Российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль выиграли золотые медали чемпионата Европы на дистанции 500 м в соревнованиях каноэ-двоек.

Они преодолели дистанцию 1 минуту 42,801 секунды. ВНа втором месте оказались представители Испании Мануэль Фонтан и Диего Домингес (отставание — 0,5 секунды), замкнули тройку сильнейших венгерские каноисты Даниэль Фейеш и Йонатан Хайду(+1,015).

Накануне Сергей Свинарев стал чемпионом Европы на дистанции 200 м в соревнованиях каноэ-одиночек. Он преодолел дистанцию за 38,279 секунды. Петров завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в дисциплине каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров. Петров финишировал с результатом 3 минуты 42,182 секунды. А 14 июня Алексей Коровашков завоевал серебряную медаль чемпионата Европы на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-одиночек.

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ 2026 года проходит с 11 по 14 июня в городе Монтемор-у-Велью, который находится в Португалии. В соревнованиях принимают участие около 600 спортсменов из 39 стран. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее ски‑альпинист Никита Филиппов заявил, что намерен выиграть чемпионат мира 2027 года.

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