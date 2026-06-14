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ФИФА заплатит сомалийскому арбитру, которого не пустили в США на ЧМ

ФИФА заплатит гонорар за работу ЧМ арбитру из Сомали, которого не пустили в США
IMAGO/Global Look Press

Международная федерация футбола (ФИФА) заплатит полный гонорар арбитру Омару Артану из Сомали за работу на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Судья пытался въехать в США по дипломатическому паспорту, однако по прилете в международный аэропорт Майами ему было отказано во въезде в страну без объяснения причин, после чего он был отправлен в Стамбул.

Глава ФИФА Джанни Инфантино назвал ситуацию неприятной и заявил, что организация не может держать абсолютно все под своим контролем. Артан должен был стать первым арбитром на чемпионате мира из Сомали.

Артан — лучший арбитр африканского континента. В скором времени после того, как судью не пустили на чемпионат мира, стало известно, что он получил назначение на место главного арбитра в матче за Суперкубок УЕФА между французским «ПСЖ» и английской «Астон Виллой».

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это первый в истории мундиаль с участием 48 сборных. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее четыре представителя сборной Ирана выиграли апелляции по визам в США на ЧМ.

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