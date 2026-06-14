Российский каноист выиграл серебро чемпионата Европы

Российский каноист Алексей Коровашков завоевал серебряную медаль чемпионата Европы на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-одиночек.

Он преодолел дистанцию за 1 минуту 46,142 секунды. Золотую медаль выиграл представитель Чехии Мартин Фукса, который показал результат 1.45,367, замкнул тройку сильнейших греческий спортсмен Стефанос Димопулос (1.46,967).

Коровашков — шестикратный чемпион мира.

Накануне Сергей Свинарев стал чемпионом Европы на дистанции 200 м в соревнованиях каноэ-одиночек. Он преодолел дистанцию за 38,279 секунды. еще один россиянин Захар Петров завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в дисциплине каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров. Петров финишировал с результатом 3 минуты 42,182 секунды.

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ 2026 года проходит с 11 по 14 июня в городе Монтемор-у-Велью, который находится в Португалии. В соревнованиях принимают участие около 600 спортсменов из 39 стран. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее ски‑альпинист Никита Филиппов заявил, что намерен выиграть чемпионат мира 2027 года.