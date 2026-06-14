«Не допустил ошибок»: появились оценки игроков «Зенита» за матч Бразилии с Марокко

Игроки «Зенита» Сантос и Энрике получили оценку 5,5 за матч Бразилии на ЧМ-2026

Эксперты сайта Globo оценили выступление футболистов сборной Бразилии — игроков петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса и Луиса Энрике — в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Марокко.

Сантос провел всю игру на поле, выйдя в стартовом составе, Энрике был выпущен на замену на 61-й минуте. Оба игрока получили оценку 5,5 балла из 10 возможных.

«Ему приходилось много работать, опекая самый опасный фланг марокканской атаки, при этом не допустил ошибок. С мячом у Бразилии он демонстрировал высокую точность передач — 89%. Практически не пересекал середину поля», — указало издание в комментарии о Сантосе.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 21-й минуте матча счет открыл игрок сборной Марокко Исмаэль Сайбари. Через 11 минут за бразильцев отличился Винисиус Жуниор. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Следующий матч Бразилия проведет 20 июня против национальной команды Гаити. Игра начнется в 3:30 по московскому времени.

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