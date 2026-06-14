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Полиция начала разгонять фанатов в Нью-Йорке после финала НБА

В Нью-Йорке полиция разгоняет перекрывших движение баскетбольных болельщиков
Dustin Safranek-Imagn Images/Reuters

«Нью-Йорк Никс» обыграл «Сан-Антонио Сперс» в пятом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом.

Встреча прошла в Сан-Антонио (США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой гостей с результатом 94:90. Таким образом, баскетболисты «Никс» выиграли серию со счетом 4-1.

В полуфинальной серии НБА команда из Нью-Йорка встречалась с «Кливленд Кавальерс» и выиграла серию всухую, одержав победы в четырех матчах. Баскетболисты «Сперс» провели семь матчей в полуфинале с «Оклахома-Сити Тандер».

В скором времени после победы «Никс» в НБА на улицах Нью-Йорка начались беспорядки. Как указывают болельщики в социальных сетях, конная полиция вышла на улицы Нью-Йорка, разгоняя перекрывших движение баскетбольных болельщиков. Движение в городе оказалось перекрыто из-за большого скопления людей, которые праздновали победу команды.

До этой победы «Нью-Йорк» всего дважды выигрывал НБА — это случалось еще в прошлом веке, 1970 и 1973 годах. Всего команда восемь раз играла в финале.

Ранее массовая драка началась на турнире RAF после победы Хамзата Чимаева.

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