Результаты третьего игрового дня на чемпионате мира — 2026

Четыре матча было сыграно в третий день чемпионата мира по футболу

Четыре матча было проведено в третий игровой день чемпионата мира — 2026.

Первыми сыграли Катар и Швейцария, их встреча завершилась со счетом 1:1. Мяч в составе европейской команды оформил Брайан Эмболо, реализовавший пенальти на 17-й минуте встречи. У азиатской сборной на 94-й минуте отличился Буалем Хухи.

Следом сборная Бразилии не сумела справиться с командой Марокко, и матч завершился ничейным результатом 1:1. На 21-й минуте матча счет открыл игрок сборной Марокко Исмаэль Сайбари. Через 11 минут за бразильцев отличился Винисиус Жуниор.

В третьем матче игрового дня Шотландия одолела национальную команду Гаити, одержав победу с минимальным счетом — 1:0. На 29-й минуте матча мяч забил игрок сборной Шотландии Джон Макгинн.

В заключительном матче игрового дня Австралия сенсационно переиграла Турцию — 2:0. Первый гол в этой игре оформил австралиец Нестори Иранкунда на 27-й минуте, его ассистентом выступил Пол Окон-Энгстлер. Второй мяч австралийской команды забил Коннор Меткалф на 75-й минуте.

В рамках четвертого игрового дня на мундиале сыграют Германия — Кюрасао (14 июня, начало матча — 22:00 по московскому времени), Нидерланды — Япония (14 июня, 23:00 мск), Кот-д'Ивуар — Эквадор (15 июня, 2:00 мск) и Швеция — Тунис (15 июня, 5:00 мск).

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее российский футболист рассказал, есть ли шансы у Кюрасао в матче с Германией.