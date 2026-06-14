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Турция сенсационно проиграла Австралии на ЧМ-2026

Сборная Турции проиграла команде Австралии на чемпионате мира — 2026
Lee Smith/Reuters

Сборная Австралии одержала победу над национальной командой Турции в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2026 по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Би-Си Плэйс» в канадском Ванкувере, завершилась с результатом 2:0. Первый гол в этой игре оформил австралиец Нестори Иранкунда на 27-й минуте, его ассистентом выступил Пол Окон-Энгстлер. Второй мяч австралийской команды забил Коннор Меткалф на 75-й минуте.

Турецкая команда считалась фаворитом этого матча.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Хесус (признан в РФ иностранным агентом) Валенсуэла из Португалии.

Сборные Австралии и Турции выступают в группе D вместе с командами США и Парагвая. Те провели свой первый матч на турнире на день раньше, игра завершилась уверенной победой американских футболистов со счетом 4:1. Во втором туре мундиаля сборная Австралии сыграет с США 19 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Турция сразится с Парагваем 20 числа, начало матча — 6:00 мск.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Шотландия обыграла Гаити в матче чемпионата мира.

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