Дональд Трамп обратился к сборной США после крупной победы над Парагваем на ЧМ-2026

Дональд Трамп отреагировал на крупную победу США над сборной Парагвая на ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social поздравил национальную американскую сборную с победой над командой Парагвая в первом туре группового этапа чемпионата мира — 2026 по футболу.

«Поздравляю сборную США с крупной победой со счетом 4:1 над очень сильной командой Парагвая. Так держать!» — написал он.

В ночь на 13 июня сборная США в матче первого тура группового этапа мирового первенства одержала разгромную победу над национальной командой Парагвая с результатом 4:1. Четыре мяча, забитых в матче, стали для США рекордным показателем в одном матче мундиаля.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. Также в группе с США и Парагваем играют Турция и Австралия. Свой матч они проводят в момент написания новости, Австралия ведет после первого тайма — 1:0.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее американский футболист установил историческое достижение на ЧМ-2026.