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Массовая драка началась на турнире RAF после победы Чимаева

Массовая драка произошла на турнире RAF 10 после победы Чимаева над Дэнисом
https://www. facebook.com/kchimaev

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Хамзат Чимаев одержал победу над представителем США Диллоном Дэнисом в главном бою турнира RAF 10.

Схватка завершилась победой Чимаева после дисквалификации соперника за попытку провести сабмишен. Однако сразу после остановки боя Чимаев пнул американского бойца, что привело к возникновению массовой драки.

Чимаев лишился титула UFC после поражения от американского бойца Шона Стрикленда. Поединок продлился все пять раундов. Судьи отдали победу Стрикленду раздельным решением: 48-47, 47-48, 48-47. Американский боец стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Чимаев, представляющий ОАЭ, не сумел защитить титул в первый раз.

В активе Чимаева теперь 16 боев в ММА. Поражение от Стрикленда стало первым в его карьере — до этого он выигрывал все встречи.

В со-главном бою турнира RAF 10 свой бой также провел Арман Царукян, который досрочно одолел Тони Фергюсона — бой был остановлен во втором раунде, когда Царукян вел со счетом 10-0.

Ранее Чимаев отказался признать поражение в бою со Стриклендом.

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