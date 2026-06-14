Винисиус повторил достижение Роналдиньо

Винисиус сравнялся с Роналдиньо по голам на чемпионатах мира

Футболист сборной Бразилии Винисиус сравнялся с Роналдиньо по голам на чемпионатах мира.

Винисиус забил мяч в ворота сборной Марокко. Теперь у Винисиуса и Роналдиньо по два забитых мяча.

Встреча Бразилии и Марокко завершилась со счетом 1:1.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее два игрока петербургского «Зенита» сыграли за Бразилию в матче чемпионата мира.