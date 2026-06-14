Сборная Бразилии сенсационно не обыграла Марокко на чемпионате мира

Сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко на чемпионате мира

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Бразилии не смогла обыграть Марокко.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 21-й минуте матча счет открыл игрок сборной Марокко Исмаэль Сайбари. Через 11 минут за бразильцев отличился Винисиус Жуниор.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В другом матче группы C сыграют сборные Гаити и Шотландии. Встреча начнется 14 июня в 4.00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что бразильца Неймара зря взяли на ЧМ-2026.