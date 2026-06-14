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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Ветеран ЦСКА выступил против расширения чемпионата мира

Ветеран ЦСКА Пономарев выступил против расширения чемпионата мира
Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что расширение чемпионата мира до 48 сборных негативно сказалось на качестве футбола, передает Vprognoze.ru.

«Буду следить за ЧМ. Посмотрел немного Мексику, но это игра ни о чем. Тем более 48 команд, да кто на них ходить будет? Билеты прогорят, и всё. Не будет народ ходить на второстепенные матчи», — сказал Пономарев.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Швейцария и Катар сыграли вничью в матче ЧМ-2026.

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