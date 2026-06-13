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Легенда фигурного катания России заскучал по СССР

Тренер по фигурному катанию Жулин заявил, что скучает по СССР
Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин в интервью Sport24 заявил, что временами скучает по СССР.

По его словам, в те времена каждый гражданин чувствовал себя в безопасности.

«Я очень скучаю по СССР. Возможно, та страна не всем нравилась, но в ней было достаточно положительных моментов. Каждый чувствовал себя в безопасности, не было никаких страхов. Только в последние годы все начало налаживаться», — заявил Жулин.

После распада СССР Жулин перебрался вместе с тренером в США, где готовился к официальным соревнованиям. С 2000 по 2010 год Жулин был женат на Татьяне Навке. Еще до официального развода Жулин с Навкой начал встречаться со своей подопечной Натальей Михайловой, которая выступала в танцах на льду. Спортсмен признавался в этом в интервью. В январе 2013 года у пары родилась дочь Екатерина, а в апреле 2020 года у супругов появилась девочка Алена.

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