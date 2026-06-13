Стали известны составы первого матча третьего дня ЧМ-2026

Национальные сборные Катара и Швейцарии опубликовали стартовые составы на матч первого тура ЧМ-2026.

Катар: Абунада, Аль-Уи, Мигел, Хухи, Аль-Амин, Лай, Жуниор, Габер, Мадибо, Афиф, Абдурисаг.

Швейцария: Кобель, Эльведи, Аканджи, Родригес, Фройлер, Джака, Эбишер, Закария, Ндой, Варгас, Эмболо.

Игра пройдет на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее в РФС предсказали успешное выступление сборной России на ЧМ-2026.