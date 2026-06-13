Президент Бразилии поставил задачу победить на ЧМ-2026

Президент Бразилии Лулу да Силва в социальных сетях обратился к членам делегации национальной футбольной сборной, которая стартует на чемпионате мира 2026 года.

По его словам, южноамериканская команда должна достигнуть максимального результата на турнире.

«Наши футболисты обязаны сражаться в каждом матче и помнить о народе Бразилии. Нашей стране нужен шестой титул чемпионов мира. Сборная Бразилии участвует в турнире не просто для того, чтобы бороться за победу, а чтобы забрать трофей», — заявил да Силва.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в РФС предсказали успешное выступление сборной России на ЧМ-2026.