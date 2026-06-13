«Спартак» может подписать легенду «Зенита»

Московский «Спартак» может в летнее трансферное окно арендовать у саудовского «Аль-Хиляля» полузащитника из Бразилии Малкома, который выступал за петербургский «Зенит». Об этом сообщил журналист Салех Омар в социальной сети X.

По информации источника, руководство красно-белых обсуждает выдвижение арендного предложения продолжительностью один год с возможностью добавления опции выкупа за фиксированную сумму.

23 августа 2023 года «Зенит» официально объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составила €60 млн. По данным портала Transfermarkt, на данный момент бразилец оценивается в €22 млн.

7 июля 2025 года в СМИ появилась информация, что «Зенит» хочет вернуть Малкома, который спустя время может перестать считаться легионером в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за наличия российского паспорта, который он получил за время выступления за петербургскую команду.

Ранее легенда российского футбола завершил карьеру.