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«Спартак» может подписать легенду «Зенита»

«Спартак» может арендовать у «Аль-Хиляля» полузащитника Малкома
Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский «Спартак» может в летнее трансферное окно арендовать у саудовского «Аль-Хиляля» полузащитника из Бразилии Малкома, который выступал за петербургский «Зенит». Об этом сообщил журналист Салех Омар в социальной сети X.

По информации источника, руководство красно-белых обсуждает выдвижение арендного предложения продолжительностью один год с возможностью добавления опции выкупа за фиксированную сумму.

23 августа 2023 года «Зенит» официально объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составила €60 млн. По данным портала Transfermarkt, на данный момент бразилец оценивается в €22 млн.

7 июля 2025 года в СМИ появилась информация, что «Зенит» хочет вернуть Малкома, который спустя время может перестать считаться легионером в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за наличия российского паспорта, который он получил за время выступления за петербургскую команду.

Ранее легенда российского футбола завершил карьеру.

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